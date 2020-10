Bailarina do Faustão, Paula Santos revela segredos de beleza

No ar na ‘Dança dos Famosos’ ao lado de André Goncalves, bailarina Paula Santos revela seus segredos de beleza, mas afirma que não se rende a pressões estéticas: “Mulher tem estrias, celulite, gordurinhas e quem precisa gostar somos nós”.

Esbanjando disposição e boa forma, a dançarina conta que se dedica integralmente a seu corpo por ser o seu trabalho, mas que a saúde e se amar do jeito que você é, são o que realmente importam.

Todos os domingos, Paula Santos apresenta curvas de tirar o fôlego em rede nacional, no balé mais famoso do país. Bailarina do Domingão do Faustão desde 2019, Paula estreou em setembro deste ano na Dança dos Famosos formando dupla com o ator André Gonçalves, e redobrou os cuidados com o corpo.

Magra por genética, garante que sua dedicação para manter a boa forma é para ser sempre a melhor em sua profissão, com preparo físico para horas a fio de dança. “Atualmente a ditadura da magreza é ainda muito presente no Ballet clássico, mas nas outras modalidades de dança os profissionais estão mais tranquilos com a manutenção do corpo. Para quem dança, estar com o corpo em forma é um diferencial, seus movimentos serão mais leves e provavelmente terá mais fôlego nas coreografias”.

Mesmo se dedicando integralmente a seu corpo por ser o seu trabalho, a bailarina afirma que não se rende aos padrões impostos pela sociedade: “Mulher tem estrias, celulite, gordurinhas e quem precisa gostar somos nós. Nosso corpo é a morada da alma. Acontece que as pressões externas, a moda e os padrões de beleza impostos pela sociedade podem muitas vezes ser opressoras e influenciar em nossa satisfação pessoal.”

Após anos de julgamentos e pré definições do belo e do que é considerado aceitável pela sociedade, movimentos como o Corpo Livre vem ganhando força e libertado de fato diversas pessoas dos padrões estéticos impostos. Porém na dança ainda existe uma pressão um pouco maior devido aos figurinos e a rotina intensa.

Segundo a dançarina, isso ainda faz parte da profissão: “Muitas bailarinas não tem esse cuidado com o corpo e acabam sendo rejeitadas em trabalhos na televisão ou quando o figurino vai explorar um pouco mais, é um meio bem complicado. Mas sei que o que realmente importa é nos apropriarmos do corpo que nos pertence e tentarmos ter dele o melhor que ele pode nos dar, respeitando nossas vontades, limitações e restrições”.

A dançarina revela seus segredos para perder peso e manter o pique de competição do quadro do “Domingão do Faustão”. Além da rotina com a dança, Paula não dispensa outras modalidades. Jornadas duplas de treino e aeróbico a fizeram retornar aos 60 quilos muito bem distribuídos em 1,67 de altura.

“Durante a quarentena comecei a jornada de treinar 2 vezes por dia. Começo por volta de 8h da manhã e faço aeróbico e musculação em jejum até umas 11:00h” Além disso, com a onda de lives, a bailarina embarcou nos treinos em casa.

Para completar, nas semanas em que a disposição e o corpo precisam estar ainda mais em dia, mais um treino aeróbico integram a rotina. “Costumo encaixar mais um exercício à noite. Pulo corda ou corro pelo menos 5 quilômetros”.

Já nos dias de ensaio para a “Dança dos Famosos”, o foco é inteiramente este: “Temos poucos dias de ensaio então tenho focado 100% nesses dias em levar uma apresentação divertida e bem coreografada para o palco”.

Paula conta que não se restringe tanto na alimentação, mas que gosta de manter uma rotina saudável, principalmente nos dias de semana, quando evita gorduras e doces para estar bem no figurino. Exceto pelo período pós quarentena, quando ganhou 6 quilos e apostou em uma dieta um pouco mais restritiva pela primeira vez: “Só comia fibras e proteína, além dos suplementos manipulados passados pela minha nutricionista. Precisava regular o peso em pouco tempo”.

Gente como a gente, a carioca aproveita os finais de semana para relaxar um pouco mais: “Me permito comer de tudo mesmo. Tem o dia da minha pizza, do meu hambúrguer e uma vez por mês, vou a um rodízio de comida japonesa”, revela, e diz que no dia seguinte intensifica os treinos para compensar.

Sem apreciar bebidas alcoólicas, o ponto fraco está no chocolate, “se pudesse, comeria um prato de brigadeiro todos os dias, principalmente na TPM. Coloco brigadeiro em tudo, com biscoito, pipoca, frutas… Se errei, foi tentando acertar!".