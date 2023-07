Bailarina do Faustão: Narradora Renata Silveira se surpreende ao rever vídeo

Renata Silveira é conhecida por ser a primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo de futebol na TV aberta, porém sua trajetória na Globo é antiga. Em participação no Domingão com Huck deste domingo (16), a narradora mostrou que tem outros talentos.

VEJA MAIS

O apresentador Luciano Huck surpreendeu o público ao mostrar um vídeo de Renata dançando no palco do programa nove anos atrás, como bailarina do Faustão.

"Já fui bailarina da Xuxa, já dancei em diversos programas, novela... e nunca imaginei que ia ser uma narradora", explicou.

Nas redes sociais, só se falou disso: