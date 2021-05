Babu e Prior, do ‘BBB20’, se reencontram e negam fim de amizade

Babu Santana e Felipe Prior se reencontraram na noite da última quarta-feira (19), em um restaurante. O momento entre os dois foi registrado pelas redes sociais de Babu, que postou uma foto compartilhando com os seguidores o jantar descontraído com o amigo. A imagem respondeu a dúvida que alguns fãs tinham sobre a continuidade da amizade da dupla após o ‘BBB20’.

"Pra quem vive me perguntando se ainda somos amigos, tá aí. Valeu irmão, te amo", disse ele.

Prior chegou a brincar com os boatos de que os dois não eram mais amigos. “Acabei de ter uma briga com uma pessoa... A gente está brigado. É nada, gente! O Babu veio aqui na minha pizzaria. Gravação com meu amigo e paizão @babusantana. Muito feliz em recebê-lo. Volta sempre, Babu! Te amo", falou Prior.