Avião com Marília Mendonça cai no interior de Minas Gerais; cantora é resgatada com vida

Um avião com a cantora Marília Mendonça caiu em Caratinga, no interior de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (5). O avião de pequeno porte é um bimotor Beech Aircraft, da PEC Táxi Aéreo, de Goiás, prefixo PT-ONJ, com capacidade para seis passageiros. A artista foi resgatada com vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente teria ocorrido por volta das 15h30. Na aeronave, estavam cinco pessoas, incluindo Marília, o produtor Henrique Bahia, um assessor, o piloto e o copiloto. Os bombeiros confirmaram a morte de um homem, que ainda não foi identificado, segundo a Globo News.

Ainda segundo os bombeiros, os demais tripulantes ainda estão no interior do veículo. Assessoria da sertaneja informou que eles estão bem, mas não soube informar se esses já foram encaminhados ao hospital.

A corporação informou que a queda não provocou fogo, porém, os bombeiros sentiram um forte cheiro de combustível. Além dos bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também participa do resgate.

Leia abaixo a nota do Corpo de Bombeiros:

Recebemos a chamada há pouco, por volta de 15h30, para atender ocorrência de queda de aeronave em Piedade de Caratinga em curso d"água próximo de acesso pela BR 474. Segundo informações, em princípio, haveria duas vítimas com vida no interior da aeronave, ainda não informado o quadro de saúde das mesmas. Há também um forte odor de combustível no local, mas não apresenta chamas nem há risco de submersão da aeronave. Estamos com equipe a caminho do local com o apoio do SAMU. Até o momento, não tenho nenhuma informação em se tratar do avião da cantora Marília Mendonça. Estou acompanhando a ocorrência e tentando mais informações.