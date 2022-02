Atriz Fernanda Vasconcellos anuncia que está grávida

Fernanda Vasconcellos, 37, usou as redes sociais patra anunciar que está grávida, nesta sexta-feira, 11. A atriz postou foto segurando o teste de gravidez ao lado do marido Cássio Reis, 44. Vários famosos deram parabéns ao casal, como o ator Duda Nagle, a ex-deputada federal Manuela d'Ávila e as atrizes Fernanda Paes Leme, Beth Goulart e Mel Lisboa.

"Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: 'grávida' escrito no visor", legendou Fernanda no post.

"Isso nos deu a real dimensão que o amor está crescendo dentro de mim, dentro da gente", completou a atriz.

Fernanda Vasconcellos e Cássio Reis estão juntos desde 2014. O ator já é pai de Noah, fruto de um relacionamento com Danielle Winits.