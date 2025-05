Atriz Fabiana Karla descobre ser superdotada aos 49 anos

A atriz e humorista ex- global Fabiana Karla, 49 anos, revelou recentemente que é uma pessoa com altas habilidades, em outras palavras, superdotada. Porém, antes da descoberta, a atriz disse que se sentia inadequada, mas que estava tudo bem e durante muito tempo associou isso como parte do Transtorno de Déficit de Atenção (TDAH), como foi diagnosticada.

"Sofri a vida inteira com gente que não soube ampliar meus horizontes com essas minhas altas habilidades", afirmou a humorista em entrevista ao Gshow.

Como foi feita a descoberta da superdotação?

Segundo Fabiana Karla, tudo começou no fim de 2023, durante uma inquietação nos ensaios para um espetáculo. Ela então pensou que essa inquietação poderia estar relacionada a um problema de saúde. A humorista buscou especialistas e foi diagnosticada com TDAH, fato que a a fez se "sentir mais aliviada", já que agora poderia ser tratada adequadamente.

Mas a virada de chave, foi quando a humorista foi surpreendida pelo ator Odilon Wagner, que questionou o diagnóstico dela. "Ele falou para mim: 'Você não tem TDAH, você tem altas habilidades'", contou Fabiana

A atriz disse que a primeira reação dela foi rir e pedir para ele parar, porém depois se lembrou que ouviu a mesma coisa na adolescência, além de ter avançado de série na infância.

Foi somente no início de 2025 que ela buscou investigar a hipóstese e passou cerca de sete horas em uma clínica, realizando vários exames que apontaram que ela é uma pessoa com altas habilidades.

O que é a superdotação?

A superdotação é uma condição caracterizada por um desempenho significativamente acima da média em uma ou mais áreas do conhecimento humano, como:

Capacidade intelectual geral

Habilidades acadêmicas específicas (matemática, linguagens, ciências)

Criatividade

Liderança

Talento artístico (música, artes visuais, teatro, etc.)

Habilidades psicomotoras (como no esporte)

Quando a superdotação não é reconhecida, a criança ou adolescente pode se sentir desmotivado, incompreendido ou até desenvolver dificuldades emocionais. Por isso, é importante oferecer estímulos adequados e acompanhamento especializado, como o atendimento educacional especializado (AEE) previsto pela legislação brasileira.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com.