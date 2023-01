Atriz Carolina Dieckmann perdeu a virgindade com ator famoso e revela nome

Carolina Dieckmann revelou, nesta quinta-feira (19), parte da sua vida íntima em entrevista. A atriz que interpreta Lumiar, em Vai na Fé, nova novela da Rede Globo, disse ter perdido a virgindade com o ator famoso. As informações foram repassadas durante o podcast Quem Pode, Pod, de Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Pela ordem cronológica, o primeiro beijo de Carolina foi com o ator Vitor Hugo, com quem fez par romântico no folhetim Sex Appeal, 1993. Na época, os artistas engataram um namoro. Foi aí – tempos depois – que ela perdeu a virgindade com o global.

“O meu primeiro beijo na televisão foi com o Vitor Hugo, que era meu namorado”, disse Carolina. Na sequência, as apresentadoras questionaram sobre com quem Carol perdeu a virgindade e a atriz disparou: “Também ali, com o Vitor Hugo”.

(Foto: Reprodução / instagram)

“Olha! Foi com uma pessoa famosa!”, brincou Fernanda Paes Leme.