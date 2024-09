Vídeo: Ator Mário Gomes é despejado de mansão no RJ, leiloada para pagar dívidas trabalhistas

Mário Gomes, ator e candidato a vereador no Rio de Janeiro de 71 anos, foi despejado da mansão onde mora com a esposa, quatro filhos e três animais de estimação. O artista, apoiador do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, compartilhou o momento no Instagram e, em outro vídeo, fez apelo a outros políticos de direita, como Nikolas Ferreira e Carla Zambelli. O imóvel de Mário foi leiloado para pagar suas dívidas trabalhistas, que estavam acumuladas.

A casa do ator é localizada em um condomínio da Joatinga, Zona Oeste da capital fluminense. Mário acumulava dívidas trabalhistas de costureiras de uma confecção que mantinha no Paraná e, para pagá-las, a mansão teve que ser leiloada. Avaliado em mais de R$ 20 milhões, o imóvel foi arrematado por R$ 720 mil, segundo informações do Extra.

Há 17 anos, em 2007, a batalha judicial de Mário Gomes iniciou. Na época, o ator já havia se desfeito da empresa e estava em dívida com 84 funcionárias — totalizando R$ 923 mil. A Justiça do Trabalho determinou, em 2011, que a mansão deveria ser leiloada. Somado ao valor de salários atrasados, estava acumulado o débito de mais de R$ 100 mil em Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

O despejo do ator ocorreu nessa segunda-feira (16). No domingo (15), ele publicou um vídeo nas redes sociais anunciando que seria expulso da casa, sem citar que devia tanto. “Amanhã eu aguardo aqui, pela manhã, a oficial de justiça com os arrematadores. Que pessoas horrorosas, meu Deus do céu. Oportunistas que vivem disso, unidos a esse advogado. Eles são cúmplices, parceiros. O advogado leva uma grana, leva uma grana para fazer mal a você. Ele não tá nem aí. O advogado não tá ali pra cuidar do teu problema, ele tá ali pra cuidar do problema dele, só que de maneira adjeta, desonesta, nefasta”, relatou.

Em vídeo anterior, Mário Gomes disse que seu ex-advogado foi responsável pela armação que o deixou na situação em que está. O candidato a vereador também comentou que teve câncer e luta para que a doença não volte. “Emocionalmente estou bastante abalado”, confessou.

No sábado (14), em outro vídeo, Mário publicou um vídeo no qual mostra parte de seus móveis sendo levados da mansão. “Tirando as últimas coisas da minha casa! A gente ri para não chorar, mas a verdade é que me dói muito perder meu lar, algo que construí junto com minha família. Isso não será um adeus”, escreveu na legenda. Ele era morador da região há mais de 40 anos e, em 2002, construiu o imóvel no local.

A última participação de Mário Gomes na televisão foi em 2018, na novela “Tempo de Amar”, da Globo. O ator também fez parte do elenco das novelas “Vereda Tropical”, “Guerra dos Sexos” e “O Sexo dos Anjos”.

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão de Enderson Oliveira, editor de OLiberal.com)