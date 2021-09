Ator Luiz Carlos Araújo morreu de asfixia após executar técnica de relaxamento com saco plástico

Nesta quarta-feira (22), um laudo divulgado pela Polícia Civil de São Paulo, apontou que a morte do ator Luiz Carlos Araújo, de 39 anos, foi uma asfixia causada após uma manobra de relaxamento feita com um saco plástico de forma errada. Além de ser constatado no exame toxicológico do artista, uma mistura de antidepressivos, cocaína e álcool, agravando o caso. As informações são do portal R7.

O legista explica que a técnica, utilizada por Luiz Carlos, é feita para diminuir a respiração rápida e descontrolada em situações de ansiedade chamada de re-respiração. Mas, por ter sido executada de forma errada, o ator causou a própria morte por asfixia.

"A associação de antidepressivos, cocaína e álcool, com consequente rebaixamento do nível de consciência, associada ao confinamento foram as causas da morte", dizia, em um trecho do laudo.

Relembre o caso

No último dia 11 de setembro, Luiz Carlos foi encontrado sem vida dentro de seu apartamento. Na ocasião, não foram encontrados sinais de arrombamento, invasão por meio da sacada ou assalto de bens. O caso, até então, se tornou um grande mistério.