Ator Henry Cavill é eleito o homem mais bonito do mundo 2022; veja os demais colocados

O ator Henry Cavill foi eleito como o homem mais bonito do mundo em 2022, na categoria entretenimento, pelo canal TC Candler e pelo periódico The Independent Critics. O britânico estava entre os 1.800 nomes selecionados do mundo das celebridades. A lista foi divulgada nesta semana.

Henry Cavill ficou conhecido mundialmente pelos personagens heróicos que interpretou, com destaque para Superman, da DC, Geralt de Rívia, da Série The Witcher, da Netflix, e Sherlock Holmes do filme Enola Holmes, também da Netflix.

Vale reforçar que este ranking é lançado anualmente, desde 2016. É a sétima vez que Cavill integra a lista.

Confira o top 4 dos homens mais bonitos do mundo:

1º lugar: ator Henry Cavill;

2º lugar: dançarino do Stray, Kids Hyunjin;

3º lugar: ator Timothée Chalamet;

4º lugar: ator Chris Hemsworth, que interpreta o Thor.

Assista ao vídeo:

Na lista feminina, modelo americana e ex-Angel da Victoria's Secret, Jasmine Tookes, lidera a lista dos 100 rostos mais bonitos de 2022.