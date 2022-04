Assim como Anitta, Mendigata fica presa na boca do crocodilo

Fernanda Lacerda, a Mendigata, marcou presença em uma festa do Crocodilo Prime na madrugada de hoje, 21, e não se conteve ao ficar frente a frente com a aparelhagem. Assim, como fez Anitta, a ex-Pânico entrou na boca do crocodilo, e como não podia ser diferente, ela ficou presa.

VEJA MAIS

“Ela disse assim: que quero ter o mesmo prazer que a Anitta teve”, anunciava um dos DJs da aparelhagem.

Porém, assim como a cantora, Mendigata teve dificuldades em entrar na boca do crocodilo. Por alguns segundos ela ficou entalada, mas logo conseguiu passar pelos dentes do bicho e se divertiu dentro da boca dele, gerando vários cliques do público.

QUEM É?

A personagem Mendigata ganhou fama no extinto “Pânico na TV”. Ela deixou o programa em 2017, após três anos na atração. Na ocasião, com dreads no cabelo e suja, ela entrava nos lugares e “roubava” comida, em um dos episódios ela chegou a ir na Cracolândia.

Em 2018, ela participou do reality A Fazenda.