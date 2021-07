Ashton Kutcher e Mila Kunis revelam que a família não tem hábito de tomar banho com frequência

Mila Kunis e Ashton Kutcher movimentaram a web na última segunda-feira (19), ao revelar hábitos um tanto inusitados: não tomar banho todos os dias. A atitude, considerada falta de higiene por muitas pessoas, se aplica até aos filhos do casal, Wyatt, de 6 anos, e Dimitri, de 4. As informações são do colunista Hugo Gloss.

Durante uma participação no podcast “Armchair Expert”, Mila afirmou não ser fã de banhos e nem de lavar o corpo com sabonete todos os dias. Mas ela afirmou que mantém um mínimo de cuidado com “as axilas, seios, buracos e solas”.

E fica o questionamento: “e nos dias de academia? Será que rola um banho?”. Ashtond disse que não!. Ele afirmou apenas jogar uma água no rosto para tirar o “sal” da pele.

A justificativa para o hábito, diferente da atriz, provém da sua infância. “Eu não tinha água quente enquanto era criança, então eu não tomava muitos banhos de qualquer forma”, afirmou.

Ainda segundo a estrela de cinema, ela não “banha” as crias desde quando eles eram bem menores. “Nós não os levamos desde então, já faz tipo uns seis anos”, acrescentou o astro.

De acordo com os artistas, as crianças só são limpas quando sentem “algo fedido” ou em circunstâncias extremas. “Se você consegue ver a sujeira nelas, limpe-os. Caso contrário, não tem motivo”, finalizou Kutcher.