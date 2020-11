Artistas se mobilizam na web pela população do Amapá

Na tarde desta sexta-feira (06) muitos artistas usaram as suas redes sociais para expor o problema que a população do estado do Amapá está passando.

Há quatro dias, desde que um raio caiu e colocou fogo em subestação de energia elétrica, que a capital Macapá e outros municípios estão sem energia elétrica e água. Muitas famílias já estão sem mantimentos, em um calor forte, sem água potável. Os postos de gasolina estão com filas quilométricas e muitas pessoas ocupam o aeroporto para se refrescarem e carregarem aparelhos celulares.

Com isso, artistas como a paraense Gaby Amarantos, a cantora Iza, Xico Sá, Marcelo Adnet, entre outros, compartilhando da #SOSAmapa, fazendo uma crítiva ao governo federal e a alguns estados que estão precupados com as eleições dos EUA, do que com a calamidade da população norte brasileira.

Veja alguns posts: