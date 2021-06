‘Finalmente’: Arthur Picoli e Projota causam comoção na web ao se encontrarem

Os amigos do ‘BBB 21’, Arthur Picoli e Projota, se reencontraram nesta terça-feira (27), após o crossfiteiro fazer uma surpresa para o cantor. O momento foi todo registrado pelo rapper e compartilhado em suas redes sociais. As informações são da Rveista Caras.

"Ai eu saio pra comprar fralda pra Marieva, to lá e o Arthur de Conduru ta me mandando mensagem e falando: 'Sepa eu vou hoje'... Já falei: 'Não vai colar', iniciou Projota, aparecendo ainda a sós. "Aí quando eu chego na porta do condomínio…", continuou, logo em seguida, exibindo Arthur ao seu lado no carro.

Arthur, por sua vez, também não deixou de registrar o reencontro com o ex-brother. Ele publicou uma série de vídeos, em que aparece ao lado do amigo e brincando com a filha do cantor, Marieva.

"Olha lá, o irmão chegando aqui.. Finalmente o encontro, finalmente vai acontecer esse encontro", disse Projota. "Será que ela vai ficar com medo de mim? Junior de volta pra casa.", complementou o crossfiteiro, também entrando na brincadeira.

Os internautas fãs dos ex-participantes adoraram o reencontro dos amigos e utilizaram as redes sociais para comentar a repercussão.

Veja: