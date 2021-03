Apresentadora Flor Fernandez conta que foi estuprada aos 18 anos

Flor Fernandez, de 56 anos, revelou que foi vítima de estupro aos 18 anos de idade. A apresentadora do Fofocalizando, no SBT, afirmou que tentou apagar o episódio da memória e que só contou à família recentemente.

Conhecida como jurada do Show de Calouros de Silvio Santos, Flor disse que o abuso sexual foi cometido por um homem que se aproveitou de seu interesse em se inscrever em um concurso de miss.

"Eu lembrei - porque eu tentei apagar. Eu queria ser artista e me inscrevi num concurso de miss. Eu nem sei quem é a pessoa, mas ele me disse assim: 'entra aqui que eu vou te dar os convites pra vender'. E aí ele mandou ver e eu gritava", iniciou Flor em entrevista ao canal Cortes do Vênus Oficial, no Youtube.

Porém, por não ter conseguido fugir, a apresentadora disse que passou muito tempo se culpando. "Por que eu entrei na casa para pegar os convites? Eu fiquei com receio, porque alguma coisa avisa a gente: não vai", contou.

"Eu fazia shows, já cansei de pular do carro, já tentaram várias vezes (o estupro). Meu anjo me ajudou muito, mas uma voz dizia 'não entra' e eu entrei e sofri isso tudo. Foi ruim, gritei, ele ameaçou me bater pra eu parar de gritar. Eu senti muito medo", desabafou.

Por fim, Fernandez pediu que as pessoas não julguem as vítimas de violência sexual. "Gente, não julguem se a pessoa estava dançando. Você sente tanta vergonha. As pessoas não falam porque têm medo, têm vergonha de serem julgadas", disse.