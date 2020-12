Após suposições de affair, Neymar decide terminar amizade com Gabily, diz colunista

Neymar deixou de seguir Gabily no Instagram e terminou o elo de amizade com a funkeira após boatos de affair entre os dois. A notícia foi confirmada pela coluna de Fábia Oliveira, no jornal O Dia.

De acordo com a colunista, o jogador do PSG se irritou com os rumos de que estaria tendo um romance com a funkeira. Oliveira diz, que, nos bastidores, o burburinho é de que a própria Gabily alimentou esses boatos.

Os boatos que eles estavam juntos surgiram após ela publicar várias fotos, em Paris, na França, local que ele mora.

Os “parças” do craque viviam curtindo os posts da cantora. Em uma publicação do jogador, ela chegou a mandar uma mensagem de duplo sentido para ele. “Dá vontade de pegar tudo”, escreveu Gabily.

Ela, no entanto, permanece com mais de 530 mil seguidores no Instagram e, ainda segue o jogador na rede social.