Após sucesso na novela Vitória Strada mata a saudade dos fãs nas redes sociais

Aatriz Vitória Strada, que foi a intérprete da desastrada Kyra/Cleyde na novela da rede Globo “Salve-se Quem Puder”, confessa: “Sou uma pessoa que come chocolate todo dia, não abro mão. Agradeço muito à minha genética e à minha infância superativa. Fiz ginástica rítmica, desde pequenininha, por muitos anos.”

A boa forma da atriz de 24 anos, exibida frequentemente em fotos de biquíni em suas redes sociais, costuma arrancar muitos elogios. Mas Vitória confessa que também tem inseguranças com seu corpo, considerado “ideal” por muitas mulheres.

A gaúcha, que trabalhou como modelo, conta que tinha preocupação excessiva com sua imagem: “Era o tempo todo me olhando no espelho pra saber se estava magra o suficiente. Mas sempre vi muita beleza em todo tipo de gente. A beleza é plural e é de cada um, não depende de cor da pele, cabelo, formato do corpo. Vejo beleza no olhar, no sorriso, num conjunto”.

Ainda assim, ela se diz exigente até hoje com sua aparência, cobrança de que tenta se desvencilhar. E afirma que o “amor próprio é uma construção diária”.

Vitória Strada presentou os órfãos de “Salve-se Quem Puder” com um registro pra lá de divertido! A atriz publicou, nesta terça-feira (3), os erros de gravação de uma cena da novela.

Ao lado das outras protagonistas, Alexia/Josimara e Luna/Fiona - interpretadas por Deborah Secco e Juliana Paiva, respectivamente -, a artista se divertia ao encarnar Kyra/Cleide. A novela chegou ao fim há pouco mais de duas semanas; a trama foi encurtada devido à pandemia de covid-19.

“Erros de gravação de ‘Salve-se’. Só porque eu tô morrendo de saudades e eu sei que vocês também”, escreveu ela. Nos comentários, os fãs confirmaram que desejavam ver mais das três personagens nas telinhas.