Vídeo: após passar cola extra forte para fixar penteado, influencer passa por cirurgia

Na falta de um spray fixador de perucas, a influencer Tessica Brown usou um spray de super cola no cabelo e precisou passar por uma cirurgia para remover o produto do couro cabeludo. "Meu cabelo está assim há cerca de um mês. Não é por escolha! Foi uma ideia muito ruim", comentou.

Ela estava há um mês com a cola na no cabelo e desde então passou por um tormento com fortes dores de cabeça, experimentando remédios caseiros, chegando a ir ao hospital. O pior é que o produto fez com que seu couro cabeludo queimasse intensamente.

O cirurgião plástico, Dr. Michael Obeng, ofereceu gratuitamente o procedimento que custaria cerca de 66 mil reais. A cirurgia durou quatro horas e foi toda filmada pelo site TMZ.

Tessica estava sob efeito de uma leve anestesia durante a cirurgia. Algumas horas depois, imediatamente ela agarrou seu cabelo e ficou muito emocionada quando percebeu que poderia, mais uma vez, passar os dedos por ele.