Após dias desaparecido cantor dupla com Cristiano Araújo é encontrado morto

O cantor Luizmar de Oliveira Damasceno, de 45 anos, foi encontrado morto na tarde desta terça-feira (16), em Goiânia (GO). O cantor já fez dupla com Cristiano Araújo, em 2008, e estava desaparecido desde a última sexta-feira (11). De acordo com o "Anhanguera Notícias", da TV Anhanguera, o corpo do artista foi encontrado em uma área de mata no Morro do Mendanha, na capital goiana.

Exames periciais ainda devem ser realizados no IML (Instituto Médico Legal) para apontar a causar da morte.

Luizmar morava em um residencial e saiu sozinho de casa, de moto e sem levar o celular. Após o cantor não comparecer a um show que estava marcado para o Dia dos Namorados, foi registrado um boletim de ocorrência na Polícia Civil dando conta de seu desaparecimento.

A mãe do artista contou que o músico passou a manhã da sexta-feira ensaiando antes de sair de casa pela última vez. Já o irmão do cantor disse que ele estava "depressivo" e poderia ter procurado um abrigo para não ser encontrado. "Ele estava muito estressado, de cabeça quente pela pandemia e a separação", relatou.

Além da parceria musical com Cristiano Araújo, morto em um acidente de carro em 2015, Luizmar tocou com outras duplas famosas: Henrique e Juliano, Matheus e Kauan e Maiara e Maraisa.