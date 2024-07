Após diagnóstico de doença, Silvio Santos vai pernoitar no hospital sem previsão de alta

Silvio Santos, de 93 anos, que está internado desde a última terça-feira (16/7), continuará mais uma noite no Hospital Albert Einstein, localizado no Morumbi, zona sul de São Paulo. Ele foi diagnosticado com H1N1 ao ser admitido na unidade de saúde. O apresentador ainda não tem previsão de alta e aguarda os resultados de exames. As informações foram divulgadas pela Folha de São Paulo.

Fontes próximas ao apresentador informaram ao site Metrópoles que a família tem tranquilizado amigos sobre o estado de saúde dele, afirmando que ele está no quarto e passa bem.

Desde 2022, Silvio Santos está afastado da televisão, com seu programa sendo apresentado por Patrícia Abravanel, uma de suas seis filhas.