Após covid-19, Márcia Goldschmidt tem perda de memória e é levada para o hospital

Márcia Goldschmidt teve que ser levada para o hospital, nesta sexta-feira (9), depois que perdeu parte da memória. O médico que atendeu a apresentadora disse que se tratava de uma sequela da covid-19. Ela foi diagnosticada com o novo coronavírus há duas semanas. As informações são do UOL.

A apresentadora ainda sente muita dor de cabeça e aguarda os resultados que fez no hospital: “Me deu um susto muito grande, me deu um branco. Não lembrava o nome das minhas filhas, de ninguém. Fiquei em pânico. Meu neurologista falou que uma das sequelas (da covid-19) é esse branco. Foi desesperador.”

Pelos stories de seu Instagram, Márcia explicou a situação para seus seguidores. Ela segue sob observação e espera o resultado de exames neurológicos.