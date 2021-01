Pacientes apresentam ‘língua de covid’ como sequela, diz pesquisa

Além de todas as sequelas já conhecidas da covid, como cansaço, alteração no paladar e problemas neurológicos, um estudo apresentou mais um dado preocupante: um em cada quatro pacientes que foram infectados pelo coronavírus apresenta alterações na língua.

O estudo é foi publicado no British Journal of Dermatology. Os pesquisadores identificaram inchaço, feridas, protuberâncias na superfície da língua, reentrâncias e/ou manchas descoloridas. Relatos apontam também sensação de queimação na boca em alguns participantes.

O estudo envolveu 666 pacientes com covid-19 e pneumonia leve ou moderada do Hospital Universitário de La Paz, em Madri (Espanha). Na maioria dos casos, as alterações na língua apareceram em conjunto com a perda de paladar, sinal que já se tornou comum em pacientes infectados por Sars-CoV-2.