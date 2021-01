Após boatos, Grazi Massafera e Caio Castro negam fim de namoro: 'Fake news'

Os nomes de Grazi Massafera e Caio Castro foram parar nos assuntos mais comentados do Twitter durante a madrugada desta quarta-feira (13). Tudo isso porque surgiu o rumor de que a atriz teria apagado as fotos com o namorado, o que foi logo visto como uma possível separação entre os dois. Entretanto, os dois negaram.

A informação de que as fotos teriam sumido partiu de contas no Instagram dedicadas a comentar a vida dos famosos. "Fake News na madrugada", escreveu Grazi, compartilhando a foto que postou com Caio no dia dos namorados do ano passado em seus Stories do Instagram.

"Gente, vamos dormir. Terminei The Crown agora, que série maravilhosa", disse, justificando a demora em comentar os boatos. Caio compartilhou o post da namorada e acrescentou: "Tem fofoca de gente por aí que tá mais interessante..."

Os atores assumiram o relacionamento no começo de 2020, com uma foto em um jantar romântico. Depois de fazerem uma viagem pelo mundo, eles passaram a quarentena juntos.