Após saída da TV Globo, concorrente anuncia quando Faustão voltará às telas

A Band, finalmente informou quando será a estreia de Fausto Silva na programação da emissora. Após toda a polêmica sobre a passagem do apresentador para o outro canal, eles confirmaram que em janeiro, Faustão irá lançar seu novo programa. Toda a produção será nos estúdios da emissora em São Paulo, que serão reformulados e adaptados para receber a nova atração. As informações são do UOL.

Pela segunda vez, Fausto vai fazer parte da equipe de apresentadores do Grupo Bandeirantes. A emissora foi o local que projetou o apresentador na televisão brasileira, entre 1986 e 1988, onde ele comandava o programa de auditório “Perdidos da Noite”.

Quando ele foi anunciado de volta à emissora, a Band divulgou uma nota falando sobre o retorno de Faustão. Segundo eles iso era “um sonho antigo do Grupo Bandeirantes” e “que sempre admirou seu caráter ético, seu talento e seu jeito de inovar e fabricar sucesso”.