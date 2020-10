Aos 89 anos, Palmirinha é internada

Palmirinha, de 89 anos, foi internada nesta terça-feira (27) em um hospitel de São Paulo. A cozinheira foi levada pela família. Após os primeiros exames, foi descoberto que ela estava com infecção urinária.

A apresentadora e empresária deve passar os próximos dias internada em observação.

Apesar de estar fora do ar na TV Gazeta, onde comandava atrações de culinária, Palmirinha tem feito participações em programas do GNT. Também virou queridinha do mercado publicitário e dona de uma rede de lanchonetes que leva seu nome.