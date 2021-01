Aos 69 anos, Vera Fischer prova que ainda é símbolo sexual

Vera Fischer tem espelhos em casa, e muitos, e conta que segue apreciando o que vê. Há 51 anos, foi coroada Miss Brasil, mas para a musa bonito mesmo é o que existe além do reflexo, que é sua imagem diante da vida. “Minha carreira de atriz é reconhecida e brilhante”, orgulha-se.

À vontade em ensaio para Fernando Torquatto, no ano em que completa 70 de idade, Vera segue estonteante e com a autoestima lá em cima! No ar em “Riacho Doce”, no Globoplay, e em “Laços de Família”, na Globo, a atriz diz que não pede netos aos filhos, Rafaela Fischer e Gabriel Camargo, e que o segredo de seu vigor é a paixão pela vida e pelo ofício de atuar: “Vou morrer com 150 anos e trabalhando!”.

Perguntada como se vê como uma mulher de 70, Vera não titubeia: “Pela vida vivida intensamente, sim, pela idade nunca”.

A atriz não rejeita o passado: “Eu não mudaria nada que fiz no passado. Não me arrependo de absolutamente nada. Eu não seria quem sou hoje se não tivesse feito exatamente o que fiz. Mas há mudanças que são necessárias, né? Algumas coisas tem que começar a mudar na vida, no trabalho, adaptações, evoluções. Mas na personalidade, não! O caráter não pode mudar”.