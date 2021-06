Anitta revela que estudou economia para ser membro de banco

Esta semana, a cantora Anitta contou em suas redes sociais que achou que seria incapaz de fazer parte do membro administrativo do banco Nubank. Mas a funkeira provou, mais uma vez, que aprender coisas novas também faz parte do seu crescimento profissional. As informações são do Fofocalizando.

"Fiquei conversando com a minha equipe por muito tempo e eles ficaram tentando me convencer, dizendo que eu sou capaz. Eu também tenho esse lado. Ninguém sabe, mas eu nunca acho que vou ser capaz. Falei: 'ok', mas antes de saber se ia aceitar ou não, quero fazer aulas de economia. Como sempre, né? Eu não consigo, se vou fazer algum negócio... não é só ser garota propaganda. É estar ali nessas reuniões com um monte de gente inteligente do mercado financeiro, e eu não entendia... Achava que não entendia nada. Mas depois que fiz as aulas, vi que entendia", explicou Anitta.

A "poderosa" foi confirmada na equipe na equipe e fará uma espécie de ponte entre o banco e o público ligado às ferramentas digitais. Ela também participará de reuniões e estratégias.