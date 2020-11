Anitta pede respeito ao candomblé, religião de que é adepta

Nesta semana, Anitta usou as redes sociais para negar os rumores de que teria raspado o cabelo por motivos religiosos, No entanto, a cantora precisou reforçar seu pedido de respeito ao candomblé na madrugada de hoje (13).

No Twitter, Anitta disse que conheceu a religião ainda criança pelo pai, que herdou da família dele. "Foi passando de pai para filho por anos e anos, lá em Minas Gerais ainda", explica, dizendo que a mãe apresentou o catolicismo para ela.

Adorei essa matéria. Como a entrevistada mesmo disse, todo dia você aprende algo novo. Eu, por exemplo, nao sabia que, em algumas nações, ekedi também raspava. Bacana pra saber mais e pra afastar a intolerância religiosa https://t.co/hEztZvX0Yb — Anitta (@Anitta) November 13, 2020

"Sempre frequentei os dois até me identificar mais com o candomblé e seguir me dedicando o quanto posso dentro da minha rotina. Mas tenho curiosidade, respeito e admiração por todas as religiões e gostaria que todos também tivessem com a minha", pontuou a cantora.

Anitta também falou sobre "notícias tendenciosas". "As notícias tendenciosas que fazem pra fazer parecer que estou escondendo minhas crenças só me faz ter mais vontade de falar sobre o assunto. Até mesmo quando tentam provocar dizendo que eu só devo aparecer no barracão uma vez ou outra.... (ai ai viu... rs)".

Todo o rumor surgiu após um colunista indicar nas redes sociais que "uma poderosa cantora" teria ficado careca há dois meses, por causa da religião. O post acrescentou que, desde então, a artista só estaria usando perucas "com a desculpa de estar investindo no mercado gringo".

Logo, as pessoas associaram o tweet com o nome de Anitta. De acordo com sua assessoria, a artista, praticante do Candomblé, não precisa passar pelo ritual, uma vez que é uma "ekedi" — zeladora dos orixás. "Devido às especulações, viemos a público afirmar que a informação não é verdadeira", disse um comunicado divulgado na terça-feira (10).