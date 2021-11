Anitta faz sucesso vestida de Britney Spears em festa com Justin Bieber

Anitta reproduziu um dos looks mais aclamados de Britney Spears em uma festa de Halloween que reuniu nomes como Justin e Hailey Bieber, Kendall Jenner e outros, no último domingo (31). Na ocasião, a funkeira vestiu o famoso figurino usado na performance do VMA de 2001, quando a princesinha do pop cantou o sucesso 'Slave 4 U'. As informações são da Quem.

Durante a festa, a cantora posou com vários famosos, inclusive a mulher do astro canadense, que foi vestida de camareira, e fez vários passinhos com a cobra de mentira, um dos elementos do look, confira:

No Twitter, os internautas exaltaram a presença da morena na festa, veja: