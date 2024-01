Anitta faz homenagem para a Grande Rio e escolhe vermelho de Exú para a roupa; imagens

Para o “Ensaios da Anitta” deste domingo (07), na Arena Opus, em Florianópolis, Anitta resolveu fazer homenagem para outra escola de samba do Rio de Janeiro. Se ontem foi o dia da Porto da Pedra, hoje a cantora homenageou a Grande Rio.

Os convidados de Anitta são: Marina Sena, Kamisa 10 e Thiago Pantaleão.

“O carnaval é a minha época preferida do ano. E tô muito feliz esse momento finalmente chegou! Os shows, as músicas, os looks, o público… Eu piro nisso tudo. Floripa vai ser incrível”, afirma a poderosa.

VEJA MAIS

Em cada cidade da maratona de apresentações, Anitta homenageará, com seu figurino, um enredo diferente do carnaval do Rio de Janeiro. A inspiração escolhida para o look da capital catarinense foi o desfile campeão de 2022 da Grande Rio, chamado “Fala, Majeté! Sete Chaves de Exu”. A escola de samba de Duque de Caxias levou para a Sapucaí a discussão sobre preconceito religioso, principalmente no que se refere às tradições de matriz africana.

O vermelho de Exú, marcante na avenida, é protagonista também no visual da cantora. Para a fantasia, feita pelo styling de Daniel Ueda e idealizada por Michelly X, as plumas e os recortes nas peças, que fazem alusão a chamas de fogo, remetem ao perfil do orixá.

Além de Florianópolis, os “Ensaios da Anitta” já passaram por Salvador e ainda desembarcam em mais oito capitais: Brasília, Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Vitória e Curitiba.