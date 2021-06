Anitta posa com Vin Diesel após confirmar música em 'Velozes e Furiosos'

Anitta fez foto ao lado do astro Vin Diesel para divulgar que a música dela foi confirmada na trilha sonora do filme "Velozes e furiosos 9", nesta quinta-feira, 3.

A nova música da funkeira é intitulada "Furiosa" e tem trechos cantados em inglês e trechos em espanhol. No trailer do filme é possível ouvir o primeiro trecho da faixa:

Anitta estava acompanhada do compositor Nick Jam, que publicou mais fotos do encontro com Diesel nas redes sociais. "Boa vibração com boas pessoas. Amo vocês", escreveu Jamz.

"Velozes e furiosos 9" tem estreia prevista para 24 de junho. Vin Diesel volta como o protagonista Dom Toretto, que está levando uma vida pacata fora das pistas até que um episódio do passado o leva de volta às corridas. Jakob, o irmão abandonado de Dom, comanda uma gangue assassina que vai dar trabalho ao herói.