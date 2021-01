Anitta e Luísa Sonza deixam de seguir Nego do Borel

Anitta deixou de seguir Nego do Borel no Instagram. A novidade foi percebida por fãs na segunda-feira (18) - dias após Duda Reis, ex-namorada do funkeiro, acusá-lo de agressão física e emocional, estupro e de ter transmitido HPV para ela. Nego também deu unfollow na cantora. Outra que deixou de seguir o cantor foi Luísa Sonza.

“A Anitta parou de seguir o Nego do Borel, que sabor delicioso. Espero que esse homem suma de vez da vida dela”, disse uma internauta no Twitter. “Amei que a Anitta deu unfollow no Nego do Borel sem pressão nenhuma. Ninguém tava pressionando ela a se afastar. Acredito que ela assistiu a matéria do Fantástico. Anitta já foi sofreu abuso sexual, certeza que aquela matéria mexeu com ela”, afirmou outro. “A Anitta deu unfollow no Nego do Borel, amei?”, garantiu uma terceira internauta.

Anitta e Nego do Borel eram amigos de longa data. Em janeiro de 2019, a cantora já tinha sido cobrada pelos fãs a respeito da amizade após ele fazer comentários transfóbicos para Luisa Marilac durante um ensaio do Bloco das Poderosas.

Fãs do cantor a acusaram de não ser amiga de verdade, pois “saiu” do lado dele em um momento difícil. “Se existe algum ser humano que mais tentou de tudo pelo bem dele, eu desconheço”, rebateu a funkeira.

“Só acho que não era uma amizade sincera da parte dela. Por mais que a gente erre, amigo jamais sai do nosso lado”, alfinetou uma internauta, identificada como Diana Martins, no Instagram. “Não falem sobre o que não sabem”, se defendeu a cantora.

A funkeira já havia avisado que não iria passar a mão na cabeça de nenhum amigo. “Meu papel já fiz há tempos e sigo fazendo até hoje. O certo é o certo, o errado é o errado. Encorajo sempre a todas as mulheres a buscarem segurança e paz em suas relações”, disse ela, sem citar nomes.

Depois de Anitta, nesta terça-feira (19) Nego do Borel levou mais um unfollow de uma famosa no Instagram após as polêmicas. Foi a vez de Luísa Sonza parar de seguir o funkeiro. Apesar disso, Nego continua tendo Sonza em sua lista de amigos.