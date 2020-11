Andressa Urach visita nova igreja com namorado: 'Me permitindo'

Após sair da Universal, Andressa Urach retornou a frequentar uma igreja. A modelo postou uma foto de mãos dadas com seu namorado misterioso ao conhecer um novo local religioso. "O melhor amor é aquele que te aproxima de Deus. Me permitindo conhecer outras igrejas. Amando visitar a Igreja Batista da Lagoinha Canoas", disse ela na legenda da imagem postada no Instagram.

Em um post anterior, sem revelar o rosto do amado, Andressa abriu o jogo sobre o novo namoro. "Meu presente de Jesus. O amor acalma um coração machucado. Deus é muito bom!", afirmou ela com a hashtag 'namorando'. Nos comentários, ela recebeu inúmeros apoios. Em resposta ao carinho, Andressa comentou que realmente pretendia visitar outras igrejas. "Vou começar a conhecer outras igrejas, amanhã mesmo já vou visitar uma", revelou a modelo.