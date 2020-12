Andressa Urach revela desejo em participar de ‘BBB21’: ‘Mas não prometo não fazer barraco’

A experiência de ter participado de um reality show não é nada fácil, e para Andressa Urach foi um divisor de águas. Ela revelou em entrevista à coluna de Leo Dias, que apesar de ter sofrido uma revolução em sua vida desde que estava em A Fazenda, não negaria um convite de Boninho para participar do ‘BBB21’.

“Sempre tive o sonho de entrar no Big Brother Brasil. Mandei vídeo com 21 anos. Um ano antes de entrar em A Fazenda, passei pela entrevista, fiquei no hotel para ser selecionada mas, infelizmente, não entrei. Se o Boninho me chamasse, eu iria amar”, afirmou Urach.

“Estou com 33 anos e tenho esse sonho desde os 21 anos. Seria um prazer imenso e a oportunidade de ganhar esse R$ 1,5 milhão, já que fiquei sem dinheiro nenhum com todas as doações que fiz”, complementa.

A ex-miss bumbum diz que entrar na ‘casa mais famosa do Brasil’ não seria apenas a realização de um sonho, mas uma vitrine para que o público perceba o quanto ela mudou nos últimos anos. No entanto, Andressa deixa claro: se atacar, ela vai atacar.

“Continuo com uma personalidade forte. Não prometo que não faria barraco. Isso eu não posso prometer porque a gente é humano e tem nossos limites”, reiterou.