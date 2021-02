Anderson chora ao falar sobre acusação de estupro a jovem

O vocalista do grupo Molejo, Anderson Leonardo, e o jovem de 21 anos MC Maylon que acusa o cantor de estupro deram versões diferentes do ocorrido em entrevistas ao programa "Domingo Espetacular". Anderson chorou ao falar do caso. Já o rapaz declarou que entrou em depressão e tentou tirar a própria vida após a suposta violência, que teria ocorrido em dezembro.

O jornalista Roberto Cabrini, entrevisou o jovem e Anderson separadamente. Os dois narraram versões diferentes para o que ocorreu em um quarto de hotel na noite do dia 11 de dezembro. O cantor sustenta que ambos haviam combinado um encontro sexual previamente, enquanto o MC alega que Anderson o havia chamado para uma reunião profissional.

Maylon disse ter ficado desconfortável ao entrar no hotel. "Ele bateu no volante e falou: 'você está desconfiado do pai?'. Ele falou: 'sou uma pessoa pública, as pessoas não podem me ver'". Segundo ele, Anderson teria se despido e o agredido.

"A única coisa que eu falava pra ele era: 'pai, para. Pai, eu sou virgem'. Ele agarrou no meu braço e começou uma briga corporal entre eu e ele. Ele deu na minha cara, puxou meu cabelo", disse. O rapaz ainda afirmou que teria sangrado e desmaiado durante o abuso sexual.

Anderson alega que todos os atos foram consensuais. "O que aconteceu foi tudo consensual, foi tudo permitido", afirmou. O cantor afirmou que os dois se falaram normalmente após o encontro. "A gente estava falando como se fosse uma coisa só minha e dele", argumenta Anderson.

O jovem que o acusa, por sua vez, afirmou que continuou a frequentar shows e outros eventos por uma questão profissional. "Eu não estava bem. Tentei me matar duas vezes, fui entrando em depressão."

A mãe do MC entrou em contato com Anderson pedindo que o cantor pagasse uma série de exames para o filho, já que o ato sexual entre ambos teria acontecido sem proteção.

Na versão de Anderson, o contato veio acompanhado por ameaças. Ele declarou que aceitou pagar os exames do jovem, mediante apresentação de nota fiscal, mas a família do rapaz não retomou contato.

Por sua vez, a mãe do MC, também ouvida pelo programa confirmou que procurou Anderson, mas teria pedido para que ele deixasse os exames pagos em alguma clínica de sua escolha. "Pedi para ele pagar os exames do meu filho. Acho que errei quando fui procurar o Anderson, porque hoje ele joga a culpa em mim", acrescentou.

Anderson chorou e disse não temer o resultado dos laudos que irão analisar o sêmen encontrado na roupa íntima do jovem que o acusa, e mandou um recado a ele: "O que eu fiz e faço entre quatro paredes, ninguém precisa saber de nada. A verdade vai aparecer." Já o MC reiterou que não está usando Anderson. "O que ele fez, ele sabe", afirmou.