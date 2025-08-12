Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right Celebridades chevron right

Ana Paula Padrão aparece de biquíni e exibe corpão: 'vou fazer 60 anos'

A jornalista e apresentadora compartilhou o vídeo no instagram. Veja!

O Liberal
fonte

Ana Paula Padrão (Reprodução)

Aos 59 anos, a jornalista e ex-apresentadora do “MasterChef Brasil”, Ana Paula Padrão, surpreendeu seguidores ao compartilhar fotos em biquíni durante um momento de lazer à beira da piscina com o marido, Gustavo Diament.

No vídeo, a trend destaca que "você parece muito mais feliz agora" e a resposta é "é que eu vou fazer 60 anos", disse a apresentadora. Confira:

VEJA MAIS

image Ana Paula Padrão faz reflexão sobre decisão de não ter filhos: 'Não é uma vida vazia’
O texto recebeu apoio de várias seguidoras que também optaram por não vivenciar a maternidade

image VÍDEO: Ana Paula Padrão fala sobre ‘problema’ com vibrador gigante
Ela colocou o brinquedo sexual na bolsa e foi trabalhar, mas, na volta de uma gravação, não a encontrou

Na legenda, Ana Paula refletiu sobre a importância de aproveitar pequenas pausas na rotina: “Estamos ainda comemorando um feriado esplêndido em luz, felicidade, amigos (os antigos e os novos que foram grandes presentes) e a importância de valorizar o descanso!”.

As imagens, nas quais a apresentadora aparece relaxada e "em forma" conquistaram milhares de reações. Nos comentários, fãs elogiaram sua elegância e beleza natural, reforçando a admiração por sua postura confiante diante do envelhecimento.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ana paula padrão

velhice

Sexo

INSTAGRAM
Celebridades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

OPORTUNIDADE

Curro Velho abre inscrições para 38 oficinas gratuitas; prazo encerra na quinta-feira (14/08)

Atividades serão realizadas entre 18 de agosto e 5 de setembro, com opções em animação, audiovisual e artes digitais

11.08.25 19h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

Errada não tá

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

11.08.25 17h51

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

sem vergonha

Andressa Urach fala sobre relação sexual com Cristiano Ronaldo: 'Dei bem gostoso'

Modelo contou detalhes do encontro com o jogador e disse que se arrepende por envolvimento com homem comprometido

23.07.25 15h48

perigo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

11.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda