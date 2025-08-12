Ana Paula Padrão aparece de biquíni e exibe corpão: 'vou fazer 60 anos'

Aos 59 anos, a jornalista e ex-apresentadora do “MasterChef Brasil”, Ana Paula Padrão, surpreendeu seguidores ao compartilhar fotos em biquíni durante um momento de lazer à beira da piscina com o marido, Gustavo Diament.

No vídeo, a trend destaca que "você parece muito mais feliz agora" e a resposta é "é que eu vou fazer 60 anos", disse a apresentadora. Confira:

VEJA MAIS

Na legenda, Ana Paula refletiu sobre a importância de aproveitar pequenas pausas na rotina: “Estamos ainda comemorando um feriado esplêndido em luz, felicidade, amigos (os antigos e os novos que foram grandes presentes) e a importância de valorizar o descanso!”.

As imagens, nas quais a apresentadora aparece relaxada e "em forma" conquistaram milhares de reações. Nos comentários, fãs elogiaram sua elegância e beleza natural, reforçando a admiração por sua postura confiante diante do envelhecimento.