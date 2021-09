Ana Maria ensina receita do 'bolinho encaralhad*' e vira meme por usar expressão paraense

Ana Maria Braga surpreendeu os telespectadores do "Mais Você", na manhã desta sexta-feira (24), ao apresentar uma receita cujo nome é polêmico, mas muito utilizado pelos paraenses para se expressarem quando estão aborrecidos com algo.

O "bolinho encaralhado", é um salgado feito de feijoada, e virou meme nas web justamente por causa da denominação um tanto cômica. No Pará, a segunda ‘palavrinha’ do petisco é usada, principalmente, entre os mais populares, quando as pessoas estão muito bravas com algo. E claro, a internet não teve maturidade para lidar com a denominação do lanche.

Confira a repercussão: