Ana Maria Braga ou Gaara do Naruto? Apresentadora vira meme ao surgir com o cabelo ruivo

A apresentadora Ana Maria Braga lançou tendência nesta terça-feira (11) e surgiu com o cabelo ruivo no seu programa matinal 'Mais Você'. Com o novo look, a artista fez a alegria dos internautas e virou meme nas redes sociais, sendo comparada ao personagem Gaara, do mangá Naruto.

"Dizem que a vida só tem sentido quando a gente aprende a recomeçar todos os dias, como se fosse o primeiro. É uma sensação tão boa fazer isso", iniciou ela, logo falando sobre o visual. "Eu queria dizer pra vocês. Quando você levanta de manhã e seu cabelo briga com você, você não tem que brigar com ele. Você tem que dar um jeito de fazer isso aí, que eu acabei de dizer na abertura. Hoje é o único dia que você tem. Então vamos vivê-lo plenamente”, completou.

Confira a comparação:

(Reprodução / Twitter)

Na internet, ela recebeu elogios da cantora Pabllo Vittar. "@ANAMARIABRAGA é um ícone do BR eu amo acordar pra ver qual cabelo a musa vai usar”, comentou ela sobre o visual. “ATENÇÃO, Gaara está ao vivo na Globo. O kazekage está cobrindo as férias da apresentadora Ana Maria Braga no Mais Você”, brincou um fã de Naruto.