Ana Maria Braga faz trocadilho inusitado e diverte web: 'Coma um rabo'

A apresentadora Ana Maria Braga divertiu os internautas ao fazer um trocadilho com o prato “rabo barreado”, na manhã desta sexta-feira (26). Na ocasião, ela brincou o nome do prato e gerou risada entre os usuários. As informações são do Cena Pop.

Em uma publicação feita nas redes sociais, ela compartilhou a receita e disparou: "Se você nunca comeu um rabo, meu filho, você não sabe o que está perdendo". A legenda gerou uma série de brincadeira entre os usuários.

"Um rabo e um copo d'água não se nega a ninguém", brincou um perfil de preservativos. "É muito bom né Ana? Tem uns que não dá nem vontade de parar de comer", brincou outro internauta.

Originalmente o trocadilho foi feito em 2011 quando a apresentadora preparava o prato ao vivo no "Mais Você", na Globo