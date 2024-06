Ana Maria Braga estrela campanha de receitas para as festas juninas

O Receitas, produto digital de gastronomia da Globo, lançou neste mês uma campanha multimídia estrelada por Ana Maria Braga, focada em ideias práticas e econômicas para as festas juninas. A campanha visa ajudar diversos perfis de cozinheiros, dos mais experientes aos iniciantes, a criar mesas repletas de pratos típicos dessa época do ano. No portal Receitas, há uma programação editorial com mais de 50 tutoriais de quitutes doces e salgados, além de um quadro inédito sobre as histórias das comidas típicas.

O especial inclui opções assinadas pela apresentadora do “Mais Você”, disponíveis em uma seção dedicada à Ana Maria Braga. Entre as receitas, destacam-se bolos temáticos e caldos para aquecer as comemorações.

A influenciadora Tawany Rocha, do perfil Loucuras da História, também participa do especial. Ela estrela o novo quadro "Cozinhando Histórias da Festa Junina", onde compartilha curiosidades sobre clássicos como a cocada.

A curadoria do especial inclui dicas para preparar calda de maçã do amor, técnicas para debulhar espigas de milho, passo a passo de pratos com poucos ingredientes, como cuscuz de tapioca, e listas de bebidas que combinam com o período.