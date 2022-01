Ana Hickmann e Alexandre Correa testam positivo para covid-19

Ana Hickmann e Alexandre Correa testaram positivo para covid-19. A apresentadora da Record TV e o marido publicaram um vídeo nas redes sociais nesta quarta-feira, 19, para falar sobre estado de saúde.

"A gente está passando por aqui para falar para todo mundo que trabalha com a gente, que nos segue, e que curte nossa página, que esses próximos dias nós ficaremos fora de combate porque hoje cedo nós testamos positivo para covid-19. Nós temos sintomas leves e esperamos que siga dessa forma", diz Ana.

O casal ficará em isolamento social por 10 dias. "É isso, paciência, né? Prejuízo, evento cancelado, chateação.. condena-se toda uma cadeia. A gente fica esperando que um dia toda essa novela acabe. Parece que isso não tem fim", desabafou Alexandre Correa. Ana Hickmann, uma das apresentadoras do Hoje em Dia, também estará fora do estúdio da Record TV por causa do coronavírus.