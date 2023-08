Amigos e familiares se despedem de MC Marcinho no cemitério do Rio de Janeiro; fotos

O corpo do MC Marcinho foi velado e cremado neste domingo (27), no Rio de Janeiro. A cerimônia de despedida reservada apenas a familiares e amigos, ocorreu na capela ecumênica do cemitério vertical do Crematório e Cemitério da Penitência. O velório foi aberto aberto ao público ocorreu entre 10h às 13h.

Bucheca, Dennis DJ, MC Doca, Babu e Regina Casé, Carol Sampaio, foram alguns dos famosos que se despediram no artista.

Famosos se despedem de MC Marcinho (Victor Chapetta / AgNews)

O cantor morreu no sábado (26) aos 45 anos, vítima de falência múltipla de órgãos. Ele estava internado para tratar uma cardiopatia e doença renal crônica no Hospital Copa D’Or, localizado na zona sul do Rio de Janeiro.

