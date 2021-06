Cada vez mais atuante em questões sociais, Alok estará na abertura do Festival ABCR

Não é de hoje que o Alok é ligado a filantropia. Em dezembro de 2020, o DJ lançou o Instituto Alok, que fomenta ações de combate à exclusão social e geração de oportunidades. Ele doou R$ 27 milhões para o fundo - parte do valor vem de recursos próprios. O restante de uma parceria do DJ com o game Garena Free Fire.

Agora, em 2021, Alok participará da abertura do Festival ABCR que, neste ano, será 100% online por causa da pandemia, no dia 28 de junho. O evento é da Associação Brasileira de Captadores de Recursos, que divulga conteúdos para organizações da sociedade civil de todo o Brasil.

O tema deste ano será "Conexões para Mudar o Mundo", com uma programação repleta de conteúdos sobre novas tecnologias, serviços e estratégias trazidas por especialistas nacionais e internacionais. Participarão representantes de entidades como, Hospital Pequeno Príncipe, Greenpeace, Teto, Médicos sem Fronteiras, Rotary e Graac, por exemplo.

"Nós servimos como referência, inclusive, para promoção de temas que às vezes, no dia a dia, as pessoas falam tanto ou não têm tanto conhecimento. Elas encontram no Festival respaldo pra isso O Festival ABCR tem a qualidade de colocar em pautas temas que são próprios da profissão e que são fundamentais para os captadores. Com isso, conseguimos influenciar os profissionais", João Paulo Vergueiro, diretor executivo da ABCR.

Serão ofertadas 15 horas de conteúdo sequencial e mais de 60 horas de conteúdo total. Todas as sessões podem ser vistas ao vivo e também ficam disponíveis gravadas por mais três meses depois do evento.

O investimento para participar do Festival é de R$ 330,00 - 70% mais barato que no ano passado. As inscrições podem ser parceladas em até 12 vezes e membros da ABCR têm 20% de desconto. Atualmente a rede de associados da ABCR é composta por mais de 400 pessoas distribuídas por quase todos os Estados do País.

Lu, do Magalu, é a primeira influenciadora virtual a participar de clipe internacional

O último trabalho apresentado pelo Dj Alok teve um encontro inusitado: a maior influenciadora virtual do Brasil, a Lu, do Magalu, e o artista brasileiro mais ouvido globalmente - se juntam no videoclipe de lançamento de My Head (Can’t Get You Out).

O vídeo traz pela primeira vez a influenciadora em um projeto musical internacional contracenando com o brasileiro, também em uma versão 3D com seus icônicos óculos redondos e espelhados e dirigindo um carrão.

“A presença da Lu no clipe de My Head representa a união de dois mundos em uma parceria inédita da minha carreira com propósitos dentro dos novos negócios, mas que vão muito além disso, gerando impacto também no âmbito social. Essa parceria começa com um pé direito e pronta para render muitas outras grandes histórias”, afirma Alok.

No clipe, que já está nas plataformas digitais do DJ Alok, Lu usa um smartphone e um vestido criado especialmente para a ocasião.