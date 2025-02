Alok é processado por compositor que pede indenização de R$ 30 milhões

O compositor Júlio Cesar da Silva move uma ação contra o DJ Alok no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) pelo uso da música The Book on the Table. No processo, ele afirma ser o autor da canção, composta há 18 anos e registrada na Biblioteca Nacional e na Associação Brasileira de Música e Artes (Abramus).

O pedido inclui uma indenização de R$ 30 milhões. A defesa de Alok solicitou que o caso tramitasse em segredo de Justiça, mas o pedido foi negado pela desembargadora Maria Regina Nova, que não identificou risco de dano grave ou de difícil reparação.

A assessoria do DJ informou que ele deve se pronunciar sobre o caso em suas redes sociais ainda nesta quinta-feira (06/02).