Alexandre Borges admite paquera em Joelma: 'Admiro muito’

O galã global Alexandre Borges assumiu, em entrevista à Quem, que paquerou Joelma, ex-Calypso, que segue em carreira solo. O caso teria acontecido durante participação dos dois no “Altas Horas", programa de Serginho Groisman, em abril de 2021. As informações são da UOL.

"Eu vi a Joelma, elogiei mesmo, cantei, brinquei. Tem que colocar as mulheres para cima. A Joelma é uma guerreira, mulher que admiro muito. Ela está aí lançando coisas novas", disse o ex de Júlia Lemmertz, com quem tem um filho.

Alexandre, porém, disse estar curtindo a solterice no momento. Sua última namorada foi a fotógrafa Tatiana Coelho. "Estou bem comigo mesmo, curtindo minhas coisas, meu trabalho. Estou muito sossegado com isso", declarou.