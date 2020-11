Alessandra Scatena disse que tinha 15 quando namorou Gugu

Em conversa com Luciana Gimenez, no programa "Luciana by Night", da última terça-feira (17), Alessandra Scatena revelou que tinha 15 anos quando se envolveu amorosamente com o Gugu Liberato, 16 anos mais velho. O namoro deles durou apenas nove meses.

A ex-assistente de palco acredita que a relação foi construída na base da “cumplicidade”. "Ele era uma pessoa muito correta e honesta. Se eu perguntava alguma coisa, ele dava a opinião dele. Se precisava, dava um puxão de orelha", contou Alessandra.

Scatena trabalhou por 12 anos como assistente de palco de Gugu, que morreu no fim do ano passado depois de um acidente doméstico.

"Ele era muito querido. O via como uma pessoa muito sábia e inteligente. Eu me apaixonei por televisão por causa dele e do trabalho dele”, declarou.

Em outras entrevistas, Alessandra contou que Gugu conversou com o pai dela para pedi-la em namoro e admitiu que sentia ciúme com o assédio feminino em cima do apresentador.