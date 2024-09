Alba Mariah fará homenagem para Nossa Senhora de Nazaré

Falta um mês para Belém, o Pará e o Brasil viveram um mergulho de fé com o Círio de Nazaré. Para se preparar para esse momento e receber as benções de Nossa Senhora de Nazaré, o projeto Janelas Para a Fé 2024 chega para a sua terceira edição.

Localizada na sede social do Paysandu na Av. Nazaré o espaço tem uma vista privilegiada para a passagem de Nossa Senhora de Nazaré na Trasladação e no Círio.

Além de proporcionar uma experiencia de oração e gastronomia, o Janelas Para a Fé levará nomes importantes da cultura paraense para o local. Já estão confirmados: Júlio César, do Nosso Tom, Júlia Passos, Tiago de Pinho, Valéria Paiva, Célia Pinho e Leona.

No sábado (12), as homenagens para as passagens de Nossa Senhora serão realizadas por Alba Mariah, e no domingo (13), focarão a cargo de do Ministério Vida e Cruz.

Serviço

Janelas Para a Fé

Datas: 12 e 13 de outubro

Informações: 91 9200-7087

Ingressos pelo site