Adriana Bombom exibe abdômen trincado com apenas 10% de gordura corporal; veja

Adriana Bombom tirou o fôlego dos internautas, nesta segunda-feira (29/4), ao compartilhar um registro exibindo o abdômen trincado. Na foto, também é possível ver o corpo escultural da influenciadora com apenas 10% de gordura corporal.

"Amados, passando para desejar uma boa semana para todos vocês. Segunda feira é um bom dia para começar seu treino. Bora lá?", escreveu ela na legenda.

Nos comentários, não faltaram elogios à musa ‘fitness’. “Minha inspiração”, disse uma seguidora. “Um dia eu quero esse abdômen”, completou outra. No início deste ano, a dançarina contou estar feliz com os resultados dos exercícios físicos acompanhados da boa alimentação. "Consegui chegar ao Carnaval exatamente como queria. Estava com 14%. Agora estou entre 11% e 10% de gordura no corpo. Não passa disso. Aos 50 anos, como pode? Aliás, tudo é possível. Basta a pessoa querer, fazer uma boa alimentação", disse.

Adriana ainda compartilhou uma dica para os seguidores que desejam melhorar a alimentação combinada com a rotina de treinos. "Pela manhã é um café preto sem açúcar e seis ovos. No almoço é uma proteína e muita salada de folha, à vontade, para poder secar. Meu lanche da tarde é uma banana e de noite é a mesma refeição do almoço".

