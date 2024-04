Ex-BBB Arthur Picoli pede Ivy, do BBB 20, em namoro

Ex-BBB’s em romance! O capixaba Arthur Picoli, do BBB 21, pediu Ivy, do BBB 20, em namoro, na última quinta-feira (25/4). Os dois assumiram o romance durante o aniversário de 32 anos da mineira na Praia do Amor, em Pipa, no Rio Grande do Norte.

Os rumores começaram desde a primeira aparição dos dois em um cruzeiro no final do mês passado. Na época, o jornalista Lucas Pasin noticiou que os ex-BBBs estavam juntos. Em entrevista ao Gshow, o influenciador revelou ter pedido a amada em namoro com um buquê de rosas vermelhas.

"Rapaz, ela inventou de me chamar pra eu passar o aniversário com ela. Eu vim. Aí, romântico que sou, eu chamei ela pra ir jantar no restaurante do hotel”, começou. “Lá em cima, eu pedi essa coisa maravilhosa (em namoro). E ela quis! Aí, meu amigo, é só alegria", disse contente.

No X, antigo Twitter, Picoli revelou ter uma tatuagem com a data do aniversário dela. “Simplesmente eu tenho uma tatuagem com a data no aniversário dela no meu braço”, escreveu na publicação.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Vanessa Pinheiro)