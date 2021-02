Adam Driver, de Star Wars, é acusado de agressão por atriz

Adam Driver, famoso por viver o Kylo Ren da franquia Star Wars, foi acusado pela atriz portuguesa Lídia Franco, de 76 anos, de tê-la agredido durante as filmagens de “O Homem Que Matou Dom Quixote”, em 2018.

“Guardo desse filme uma péssima experiência por causa do Adam Driver. Portou-se muito mal comigo, fisicamente. Agrediu-me. Não tinha nada a ver com a cena. Era uma agressão camuflada, com uma cadeira”, contou Lídia durante o podcast Era o Que Faltava, da Rádio Comercial, de Portugal.

“Ele exigia, acho que por contrato, que ninguém podia olhar para ele. Se olhassem, os figurantes eram imediatamente despedidos. E aconteceu”, revelou a atriz, afirmando que ele é uma péssima pessoa, apesar de ótimo ator - Adam já foi indicado ao Oscar por “Infiltrado na Klan” e “História de Um Casamento”.

“Uma das coisas que ele começou por fazer em Espanha foi exigir que, nos ensaios, todos os técnicos saíssem do plateau. Ele exigia isso e continuou a fazê-lo em Portugal, mas alguns técnicos portugueses negaram-se”, garantiu Lídia, que disse que conseguiu da produção do filme de Terry Gilliam autorização para abandonar as gravações. “Mas legalmente não podiam fazer nada”, explicou ela.

Lídia não quis dar mais detalhes da agressão. Até o momento Adam Driver não se manifestou sobre a acusação.